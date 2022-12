Azubiboxen werben bei Schülern im Kreis Nordhausen für Berufe

Die Azubiboxen vermitteln den Schülern einen praktischen Einblick in verschiedene Ausbildungsberufe.

Südharz. Das Regionalmanagement des Landkreises will Absolventen bei der Berufsorientierung unterstützen.

Um die Berufsorientierung praxisnah zu gestalten, hat das Regionalmanagement Nordthüringen die Azubiboxen entwickelt. „Die Corona-Pandemie hat die Berufsorientierung der künftigen Absolventen stark erschwert“, sagt Eric Dübner vom Team des Regionalmanagements. So seien viele Praktika der Schüler und Berufsmessen in den letzten Jahren leider ausgefallen. „Hier wollen wir mit den Azubiboxen einen ersten praktischen Einblick in bestimmte Berufsbilder geben.“

Mehr als 200 der kostenfreien Ausbildungsboxen hat das Regionalmanagement Nordthüringen in dieser Woche an die teilnehmenden Schulen im Landkreis Nordhausen verteilt. Die Boxen geben den Schülern einen praktischen Einblick in einen der 20 Ausbildungsberufe der teilnehmenden Unternehmen.

So werden beispielsweise die Berufsbilder des Erziehers, der Automobilkauffrau oder des Mechatronikers veranschaulicht. Ergänzend zu den Azubiboxen hat das Regionalmanagement in diesem Jahr Videos produziert, die die Berufsfelder anschaulich für junge Leute vorstellen.

Die Boxen werden neben den Schulen auch bei Berufsmessen in der Region verteilt, um das Bewusstsein für regionale Ausbildungsstätten zu stärken.