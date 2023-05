Bad Sachsa plant Gedenkstunde zum Volksaufstand in der DDR

Bad Sachsa. Südharzer Museum in Niedersachsen widmet sich der DDR-Vergangenheit. Auch eine neue Ausstellung soll eröffnet werden.

Das Grenzlandmuseum in Bad Sachsa plant eine Gedenkstunde zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR. Diese soll am Sonnabend, 17. Juni, ab 15 Uhr sein, kündigt Uwe Oberdiek an, Vorsitzender des Museum-Fördervereins. Er möchte derer gedenken, „die für ihren Mut zur Erlangung von Freiheit und Demokratie getötet, verletzt oder verhaftet wurden“. Uwe Oberdiek betont: „Nur acht Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und Diktatur gingen in einem Teil Deutschlands Menschen auf die Straße, um sich offen gegen eine neuerliche Diktatur zu wenden.“ Gleichzeitig eröffnet das Museum einen neuen Ausstellungsraum mit dem Thema „1952 – Zeitenwende in den deutsch-deutschen Beziehungen“.