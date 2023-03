Badehaus in Nordhausen bietet Aufbau-Schwimmkurse für Kinder an

Nordhausen. Nordhäuser Hallenbad hat noch freie Plätze beim Aufbauschwimmen für die Kinder.

Das Badehaus-Team bietet auch in diesem Schulhalbjahr wieder einen besonderen Kurs für Kinder an, in dem die Schwimmfähigkeiten weiterentwickelt werden, berichtet Geschäftsführer Jens Eisenschmidt. Täglich einmal wöchentlich werden unter der Anleitung der geschulten Schwimmlehrer die Techniken verfeinert und die Leistungen gefördert. In den 60-minütigen Kursstunden geht es weiterhin darum, die Kondition zu schulen und Augenmerk auf die Koordination der Einzelbewegungen zu legen. Freie Kursplätze gibt es noch mittwochs und freitags. Eltern sollten ihren Kindern die Chance geben, sicher das Schwimmen zu beherrschen, empfiehlt Jens Eisenschmidt. „Denn dann ist der Aufenthalt im Bad oder am heimischen Pool entspannter.“