Badehaus Nordhausen verlängert Öffnungszeiten

Das Badehaus Nordhausen verlängert zum 31. August seine Öffnungszeiten. Dann ist wieder ab 8 Uhr geöffnet. „Auch die Einschränkungen im Gastronomiebetrieb gehören der Vergangenheit an“, sagt Geschäftsführer Jens Eisenschmidt. Wegen der Hygienebestimmung war zuletzt nur von 13 bis 22 Uhr geöffnet. „Wir sind froh, dass unsere Gäste so verständnisvoll reagiert und uns weiter besucht haben.“ Selbst Kindergeburtstage können unter Beachtung der Vorgaben wieder gefeiert werden. „Endlich wieder spielende Kinder, aktive Schwimmer und entspannte Saunafans im Haus“ laute nun der Tenor in der Therme. Das Schul- und Vereinsschwimmen startet pünktlich am ersten Schultag ab 8 beziehungsweise 15 Uhr.

Zurzeit sieht es laut Eisenschmidt so aus, dass das Badehaus trotz einer geplanten Großinvestition in die Lüftungsanlagen keinen zusätzlichen Schließungszeitraum benötigt. Nach Abstimmungen mit den Baufirmen würden die Arbeiten Ende November beginnen. „Diese werden jedoch im laufenden Betrieb möglich sein“, so der optimistische Badehaus-Chef.