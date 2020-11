Bäckereifachfrau holt Schneeballen nach Nordhausen

Mandy Neblung mit ihrer kulinarischen Spezialität in der neu eröffneten Wein- und Naschstube am Kornmarkt in Nordhausen.

Nordhausen. Mandy Neblung plant in ihrer Wein- und Naschstube am Kornmarkt ab 15. November auch frische Sonntagsbrötchen.

Es ist eines der kleinsten Geschäfte, das die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Nordhausen wieder vermieten konnte. Auf 28 Quadratmetern am Kornmarkt 7 verkauft Mandy Neblung in ihrer Wein- und Naschstube Original Rothenburger Schneeballen.

Pascal Wetzler, Leiter der Wohnungswirtschaft bei der SWG, begrüßte die Nordhäuserin jetzt offiziell in ihrem kleinen Laden. 15 verschiedene Sorten Schneeballen verkauft die gelernte Bäckereifachverkäuferin – von Nougat über Marzipan bis hin zu Amaretto oder Bailys. „In Wernigerode habe ich das Gebäck entdeckt, dort gibt es auch einen Laden. Und ich dachte, das wäre doch etwas für Nordhausen“, berichtet die 45-Jährige. Sie suchte schließlich den Kontakt nach Rothenburg ob der Tauber, wo das runde Mürbeteiggebäck seit über 300 Jahren gebacken wird.

Damit ist der kleine Laden unweit des Kinos wahrscheinlich die einzige Verkaufsstelle in ganz Thüringen für das fränkische Gebäck. Ab 15. November, das ist ein Sonntag, will Mandy Neblung ihr kleines Sortiment erweitern. „Dann gibt es auch sonntags bei mir ab 8 Uhr frische Brötchen und Croissants“, kündigt sie an. Die wird sie selbst backen.

Für Mandy Neblung ist ihre Nasch- und Weinstube ein Neuanfang in der Heimat. Die vergangenen zwei Jahre hatte sie einen Backshop in Erfurt am Anger. Corona und eine Baustelle haben sie aber zum Aufhören gezwungen, nicht aber zum Aufgeben. „Ich arbeite schon viele Jahre selbstständig und brauche das auch. Mir macht das Spaß für die Leute dazusein und verschiedene Dinge auszuprobieren“, berichtet sie über ihre Motivation.

Neben Friwi-Keksen aus Stolberg hat sie auch Honig aus Nordhausen und Holunderwein aus Auleben in ihrem Sortiment. Für den Sommer träumt sie noch von einem kleinen Freisitz und will dafür bei der Stadt werben.