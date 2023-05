Michael Hirte kommt wieder nach Nordhausen: dieses Mal nicht zur EVN-Party wie 2011, sondern zum Bahnhofsfest. Das Bild entstand 2009 bei einem Konzert in Erfurt.

Bahnhofsfest in Nordhausen: Dieses Programm erwartet die Gäste

Nordhausen. Vom 5. bis 7. Mai soll in Nordhausens Unterstadt richtig gefeiert werden: Das Bahnhofsfest steht auf dem Plan. Engagiert wurden zahlreiche internationale wie regionale Künstler. Und obendrein geht es nächstes Wochenende ganz viel um das Thema Mobilität.

Die Vorfreude ist ihm anzuhören, Sven-Bolko Heck fiebert seinem Bahnhofsfest entgegen. Besser gesagt: dem Nordhäuser Bahnhofsfest, weiß der Veranstalter doch viele Mitstreiter hinter sich. Sowohl Geschäftsleute des Bahnhofsviertels als auch andere Nordhäuser Unternehmen bringen sich ein, auf dass nächstes Wochenende vom 5. bis 7. Mai so richtig gefeiert werden kann. Bei freiem Eintritt.

Die Idee, das Thema Mobilität in den Mittelpunkt zu rücken, habe SWG-Chefin Inge Klaan gehabt, zeigt sich Heck dankbar. Am Samstag wird ein Sonderzug aus Hamburg in der Rolandstadt eintreffen. Die HSB bittet die Kinder, in ihre kleine Dampfbahn einzusteigen. Roald Hesse hat eine Harley-Ausstellung vorm City-Center organisiert. Regionale Fahrradhändler sind beim E-Bike-Testival der EVN dabei. Vier Nordhäuser Autohändler beteiligen sich mit klassischen Verbrennern, Elektrowagen und auch Oldtimern. Präsentiert werden auch Modelle vier neuer chinesischer Marken.

Historische Straßenbahnen bereichern nicht zuletzt das Stadtbild. „Eine wird am Samstag für eine Hochzeitsgesellschaft ganz im Stil der 1920er-Jahre genutzt“, erzählt Heck.

Vor vier Monaten erst begann er mit der Vorbereitung. Nun steht das Programm für die vier Bühnen. Entgegen erster Ideen hat Heck die Pop-Band Dari doch nicht engagiert, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht seinen Vorstellungen entsprach. Dafür wird am Freitag ab 20 Uhr „Advance“ die Bühne in der Bahnhofstraße rocken mit nationalen und internationalen Hits der 80er und 90er – von Nena bis Depeche Mode. Zeitgleich legt House-DJ Louis Garcia vorm Bahnhof auf.

Die Party-Kultband „Boerney & die Tri Tops“ folgt am Samstag ab 19.30 Uhr, die drei Stunden zuvor wollen die Countrymusiker von „Free Bears“ einheizen. Höhepunkt am Nachmittag dürfte Michael Hirte mit seiner Mundharmonika sein. Sein einstündiges Konzert startet 15 Uhr vorm Bahnhof.

Wer auf spanischen Folkrock steht, sollte sich den Freitagabend, 18.30 Uhr, oder den Samstagnachmittag, 14 Uhr, vormerken: Dann zeigt die Band „Soltoros“, was hinter dem von ihr kreierten Genre „FlamenKO-Rock“ steckt. Die „Los Cuban Boys“ aus Kuba wollen ihr Publikum am Sonntag ab 17 Uhr in Tanz- und Feierlaune versetzen: mit Salsa, Reggae, Rumba und anderen lateinamerikanischen und karibischen Rhythmen.

Bei aller Internationalität setzt Heck auch auf einige regionale Künstler: Ronald Gäßlein hat sich für Sonntag, 16 Uhr, angesagt. Der Urbacher Pianist Alexander John steht am Samstag ab 13.30 Uhr mit Nele Abigail auf der Bühne in der Bahnhofstraße. 17 Uhr starten dort die Bluesrocker von „Hofgang“, gefolgt ab 19 Uhr von DJ Patrick Börsch. Um 22 Uhr übergibt er an „JA/CK Nordhausen“, eine AC/DC-Tribute-Band.

Die Bühnen in Reichs- und Landgrabenstraße sind vor allem DJ’s vorbehalten. Nicht zu vergessen die drei engagierten Spielmannszüge: Der aus Artern startet am Samstag, 13 Uhr, von der Marktpassage gen Unterstadt, Sonntag übernimmt dies ab 14 Uhr der Neuhofer Zug. Die Lindauer machen an diesem Tag schon ab 11 Uhr rund um den Bahnhof Stimmung.