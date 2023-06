SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan (rechts) erklärt den Mietern des Blocks in der Dr.-Robert-Koch-Straße die Pläne des Wohnungsbauunternehmens.

Balkone werden in Wohnblock in Nordhausen-Nord eingebaut

Nordhausen. Neue Balkone dienen durch ihre Verglasung als Klimapuffer, berichtet die Städtische Wohnungsbaugesellschaft.

Im Block Ludwig des IBA-Projektes „Ossietzky-Hof“ in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen-Nord werden derzeitig hofseitig die Balkone eingebaut, informiert die Städtische Wohnungsbaugesellschaft SWG in Nordhausen.

Die Balkone werden mit einer Schiebeverglasung ausgestattet, die sich komplett öffnen lässt. Sie sollen als eine Art Klimapuffer dienen. Das heißt also, dass der Balkon durch die Verglasung auch im Frühjahr sowie im Herbst von den Mieterinnen und Mietern genutzt werden kann.

Ab Juli sollen die Balkone fertiggestellt sein.