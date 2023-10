Ball der Ehemaligen steigt wieder am 25. November in Nordhausen

Nordhausen. Die Band „Hofgang“ spielt zur 22. Auflage des Balls der Ehemaligen im Nordhäuser Jugendclubhaus. DJ Jens Schilling wird heiße Scheiben auflegen.

Die Vorfreude steigt, denn auch in diesem Jahr verspricht die 22. Auflage des beliebten Balls der Ehemaligen ein unvergessliches Ereignis zu werden. Das Jugendclubhaus Nordhausen lädt zu einer rauschenden Nacht voller Eleganz und Überraschungen ein, die am 25. November um 20 Uhr beginnt.

„Wir begrüßen unsere Gäste in einem stilvollen Ambiente, um gemeinsam mit Freunden und alten Bekannten eine unvergessliche Zeit zu verbringen“, so Christoph Rode vom Team des Jugendclubhauses. Dieses hat wieder einige Überraschungen parat: So wird es Live-Musik mit „Hofgang“ geben. Deren Repertoire erstreckt sich von den besten Rocksongs der 1970er bis zur Neuzeit.

Auf dem Dancefloor wird DJ Jens Schilling bis in die Morgenstunden eine explosive Mischung aus Rock-, Pop- und Schlager-Hits sowie den aktuellsten Chartstürmern präsentieren. Der Vorverkauf für den 25. November hat bereits begonnen, und zwar in Nordhausen bei Mos Fashion Lounge in der Rautenstraße 12 oder auch online auf der Seite „Tix for Gigs“. Der Preis beträgt 12 Euro.