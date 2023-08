Band „Emma“ will in Nordhausen die Brennerei rocken

Nordhausen. Nordhausen darf sich auf ein Rockkonzert unter freiem Himmel freuen. Die Band „Emma“ präsentiert ihr aktuelles Programm.

Die bekannte Bleicheröder Rockband Emma hat sich schon längst in der Nordhäuser Traditionsbrennerei zum Stammgast entwickelt. Nicht zuletzt wegen der tollen Atmosphäre im historischen Innenhof. Am Freitag, dem 25. August, steht das nächste Open-Air-Konzert auf dem Programm, kündigt Brennereichef Thomas Müller an. Los geht es um 19 Uhr. Tickets gibt es noch im Hofshop und online unter www.traditionsbrennerei.de. Für Gegrilltes, Getränke und Cocktails soll an dem Abend ebenfalls gesorgt sein.