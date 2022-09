Der Nordthüringer Unternehmerverband (NUV) hat den nächsten Schritt seiner Imagekampagne gestartet. In Ellrich wirbt in der Nordhäuser Straße ein Banner für die Unternehmensnachfolge. Darüber freuen sich Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU, links) und NUV-Chef Niels Neu.

Banner werben in Ellrich für die Nachfolge von Unternehmen

Ellrich. Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow begrüßt die Aktion des Nordthüringer Unternehmerverbandes.

Mit Großaufstellern in der Landeshauptstadt Erfurt folgt nun der nächste Schritt der Imagekampagne des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV), von der unsere Zeitung bereits berichtet hat. An mehreren weiteren Standorten in zahlreichen Kommunen wird weiterhin mit Bannern für die Imagekampagne zur Unternehmensnachfolge geworben.

Bei einem Treffen mit Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) bedankt sich der NUV-Vorstandsvorsitzende Niels Neu für die Unterstützung der Stadt Ellrich, in der für die kommenden 14 Tage Banner des NUV an öffentlichen Orten zu sehen sind. „Wir sehen uns als Handwerkerstadt“, erklärt Pasenow und begrüßt die Initiative des NUV. „Unternehmerisches Engagement, gerade im Hinblick auf die Nachfolge von unseren Unternehmen in Ellrich, ist immer zu fördern“, sagt er.