„Barfuss“ in Nordhausen öffnet voraussichtlich im März 2023

Nordhausen. Nach dem Brand Weihnachten 2021 im Mecklenburgs Hof in Nordhausen muss das Lokal saniert werden. Die Arbeiten dauern an.

Ein Absperrband verhindert den Zutritt zum Barfuss. Das Restaurant im Mecklenburgs Hof ist ein Dreivierteljahr nach dem Brand in dem Fachwerkkomplex in der Nordhäuser Altstadt eine Baustelle. Am ersten Weihnachtsfeiertag war in der Scheune auf dem Areal ein Feuer ausgebrochen, das auch auf die angrenzenden Gebäude übergriff, in denen sich neben Wohnungen auch das Restaurant befindet.

Die Erinnerungen an diesen Tag sind bei Christin Klein noch immer präsent. Ihrem Bruder Ike Sachtleben gehört das Lokal. Sie ist bei ihm angestellt, lebte mit ihrem Mann und den zwei Kindern bis zum Brand in der Wohnung über dem Barfuss. „Das Restaurant war am ersten Weihnachtsfeiertag voll mit Gästen. Auch ich wollte mit meiner Familie gerade zum Mittagessen runtergehen, als mein Vater bei uns Sturm klingelte und sagte, dass es brennt“, erzählt sie. Zunächst habe sie an einen Brand in der Küche vom Barfuss gedacht. „Doch dann habe ich gesehen, dass die Scheune brennt“, schildert Christin Klein.

Sowohl die Gäste, als auch die Anwohner vom Mecklenburgs Hof wurden umgehend evakuiert. „Wir kamen zunächst bei meiner Schwiegermutter unter und wohnen nun ganz in der Nähe, bis unsere Wohnung wieder bezugsfertig ist“, führt sie weiter aus. Auch das Barfuss hat einiges abbekommen. „Das Restaurant stand unter Wasser“, so Christin Klein weiter. Durch das Löschwasser war ein Großteil der Einrichtung nicht mehr zu gebrauchen und musste entsorgt werden. Die Sanierung läuft auf Hochtouren. Das Lokal ist komplett entkernt, eine Bodenabdichtung auf dem Fußboden verlegt. „Die Heizungs- und Wasserleitungen wurden verlegt. Nachträglich wurden nun noch die Toiletten entkernt und die Leitungen müssen noch verlegt werden“, zählt sie auf. Ende nächster Woche soll der Fußboden gegossen werden. „Dann geht es mit dem Trockenbau weiter“, blickt sie voraus.

Mitte Dezember werden Mitarbeiter der Möbeltischlerei Sven Schlegel aus Heringen im Barfuss erwartet. Diese statten das Restaurant mit Sitzbänken, Raumteilern und einer neuen Theke aus. Die Anschaffung neuer Stühle und Tische ist nicht notwendig. Diese haben den Brand überstanden und sollen weiter genutzt werden. Neu angeschafft werden muss sämtliche Deko.

Für die Einrichtung stehen Ike Sachtleben und Christin Klein rund 200.000 Euro zur Verfügung. Das Geld stammt von der Versicherung. „Die Summe werden wir auch voll in Anspruch nehmen müssen“, führt Christin Klein aus. Allein die Neuanschaffung eines Herdes wird mit rund 5000 Euro zu Buche schlagen. Um die Kosten für den Innenausbau müssen sich die Geschwister unterdessen keine Gedanken machen. Darum kümmert sich der Vermieter des Areals, Wilfried Mecklenburg. „Vielleicht kann das Barfuss Weihnachten wieder öffnen“, meint er. Das hält Christin Klein jedoch für unwahrscheinlich. „Wir gehen davon aus, dass wir frühestens im März nächsten Jahres wieder öffnen können“, sagt sie. Dann wollen die Geschwister wieder auf eigenen Beinen stehen. Momentan sind beide woanders angestellt. Auch ihre Lehrlinge haben sie anderweitig untergebracht.