Barocke Kirchenpracht fürs Wohnzimmer

Es sind nicht die einfachsten Zeiten, um mit Benefizaktionen Spenden zu sammeln. Coronabedingt musste die Kirchengemeinde Kleinwerther ein Konzert mit „Project unplugged“ auf das Jahr 2021 verschieben. Ans Aufgeben denkt Gemeindekirchenratsvorsitzende Sandra Zornemann aber nicht: 40.000 Euro für neue Schallläden am Turm sind das Ziel.

Der Weg zu einem Etappensieg ist geebnet: Die engagierte Frau blättert in einem großformatigen Kalender. 600 Euro hofft sie durch den Verkauf von 100 Exemplaren einzunehmen. Dass dieses Geld komplett der Kirche zugute kommt, ist der Hobby-Fotografin Sabrina Wiesemann zu verdanken. Denn vom Verkaufserlös von zwölf Euro pro Stück nimmt sie nur so viel, dass ihre Unkosten gedeckt sind: „Für meine Arbeit will ich nichts, sie macht mir doch Spaß“, meint die 72-Jährige. Freude anderer über ihre Bilder sind ihr Anerkennung genug.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten schon lebt Sabrina Wiesemann in Friedrichsrode. Ihr Berufsleben indes hat sie im Kirchenkreis Südharz verbracht, als Religionslehrerin und Gemeindepädagogin. Sie kennt die Dorfkirchen der Region, wusste auch von der Faszination von St. Philippus in Kleinwerther. So unscheinbar die Bruchsteinkirche aus dem 16. Jahrhundert von außen auch wirkt: Drinnen beeindruckt eine ungewöhnliche Pracht vor allem aus dem Barock.

Sabrina Wiesemann schwärmt von der Sandsteinkanzel, getragen von einer gebückten Mosefigur. Ebenso vom steinernen Altar mit der Abendmahlsdarstellung. „Den barocken Taufengel hat Sandra Zornemann mir fürs Fotografieren extra etwas heruntergelassen.“ Mit dieser Figur im Vordergrund gelang dann auch eine packende Aufnahme im gewünschten Querformat vom Epitaph, das an den Erbauer Philipp von Werthern und seine Frau Anna erinnert.

Letztlich stellte Sabrina Wiesemann der Kirchengemeinde 30 Motive zur Verfügung – Sandra Zornemann hatte die Qual der Wahl. Ergänzt wurden die Aufnahmen aus und von der Kirche durch ein Foto von Marion Bohn, die St. Philippus vor einem Regenbogen fotografisch festhielt, sowie einem Bild der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Letztere, so hofft die Kirchengemeinde, gibt auch für die nächste Sanierungsetappe wieder Geld. Anträge schrieb Sandra Zornemann ebenso an kleinere Stiftungen, die gleichfalls in den Vorjahren Partner waren. Die Volksbank gab bereits 500 Euro, auf die Sparkasse setzt die Kirchengemeinde noch ihre Hoffnung. Dank privater Spenden sind in den vergangenen zwölf Monaten rund 2000 Euro auf dem Spendenkonto für die Schallluken eingegangen. Natürlich auch dank Manfred Handke, der ob seiner Erbsensuppenaktion längst legendär ist.

Zurzeit sind die beiden Glocken nur durch einen Bretterverschlag vor Regen und Schnee geschützt. Das allerdings ist nicht nur ziemlich unansehnlich. Vielmehr lassen die Bretter auch den Glockenklang kaum nach draußen dringen. Die vier erwünschten Schallläden – immerhin 2,10 Meter und 3,80 Meter hoch – indes würden sogar die Klangabstrahlung verbessern: Sind sie richtig für den Turm und das Geläut konzipiert, werden die Glocken auch in der Ferne noch gut gehört, erklingen sie in der Nähe gedämpft.

Die Kirche hat ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse in Nordhausen: Ev. Kirchenkreis Suedharz, IBAN: 97820540520031010090; BIC: HELADEF1NOR; Verwendungszweck: Kirche RT30 Schallläden