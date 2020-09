Barrierefreie Wege zur Harzer Wandernadel in Arbeit

So schön der Blick vom Gänseschnabel auf die Täler bei Ilfeld auch ist – mancher Rollstuhlfahrer muss auf ihn verzichten. So beeindruckend die verwitterten Granitfelsen der Schnarcherklippen bei Schierke wirken – manche Eltern mit Kinderwagen werden so schnell nicht den entsprechenden Stempel im Pass der Harzer Wandernadel ergattern. Der Grund ist nicht etwa das Fehlen geeigneter Wege. Nein, es mangelt an Ausschilderungen und Karten, die die barrierefreien Zugangsalternativen beschreiben.

Ab kommenden Jahr könnte sich das ändern. Das hat jetzt Christina Grompe, Leiterin des Service-Büros der Wandernadel, auf Anfrage erklärt. Schon jetzt teste man barrierefreie Alternativwege für Kartenmaterial zu den Stempelkästen. 2021 könnte es erscheinen. Derzeit gebe es noch zu wenig adäquat ausgeschilderte Strecken wie den Liebesbankweg bei Hahnenklee, so Grompe.