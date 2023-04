Rico Schacke (links), Enzo Woltersdorf und Nico Seifert (im Bagger) von der Erfurter Baufirma Rohde legen den Gleiskörper am Töpfertor in Nordhausen frei. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind jetzt noch Restarbeiten zu erledigen.

Bauarbeiten am Gleisdreieck Töpfertor in Nordhausen

Nordhausen. Vom 11. bis 14. April ist mit Behinderungen zu rechnen. Eine Straßenbahnlinie und zwei Buslinien sind betroffen.

Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich des Gleisdreiecks Töpferstraße kommt es vom 11. bis 14. April auf der Straßenbahnlinie 2 sowie auf den Stadtbuslinien A und F zu Behinderungen. „In diesem Zeitraum wird zwischen Theaterplatz und Nordhausen-Ost ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. In Richtung Nordhausen-Ost entfallen die Haltestellen August-Bebel-Platz und Rückertstraße. Dafür wird eine Ersatzhaltestelle auf der Südseite des Platzes eingerichtet“, berichtet Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Ersatzhaltestellen werden angelegt

Für die Haltestelle Am Förstemannpark wird die Ersatzhaltestelle auf Höhe des Poppenbergwegs/Leimbacher Straße eingerichtet. Die Haltestelle Nordhausen-Ost wird auf den Parkplatz vor der Straßenbahnhaltestelle verlegt. In Richtung Theaterplatz entfällt die Haltestelle August-Bebel-Platz.

Auf der Stadtbuslinie A in Richtung Pferdemarkt entfallen die Haltestellen Eichendorffstraße, August-Bebel-Platz und Käthe-Kollwitz-Schule. In Richtung Salza entfällt die Haltestelle August-Bebel-Platz. Als Ersatzhaltestelle kann auch hier die Südseite des August-Bebel-Platzes genutzt werden.

Auf der Stadtbuslinie F entfällt in Richtung Steigerthal die Haltestelle Rückertstraße. In Richtung Steigerthal und in die Gegenrichtung nach Nordhausen/Bahnhofsplatz entfällt die Haltestelle Käthe-Kollwitz-Schule beidseitig.