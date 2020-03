Am Schurzfell wurden am Donnerstag die Fundamente für neue Schranken gebaut.

Bauarbeiten an Bahnübergängen im Südharz

An beiden Übergängen der Deutschen Bahn in Salza laufen derzeit Bauarbeiten. Neue Schrankenanlagen entstehen im Schurzfell und in der Hauptstraße. Wie eine Bahnsprecherin weiter mitteilte, geschieht dies im Rahmen eines größeren Projekts: Die gesamte Strecke Nordhausen-Northeim soll ferngesteuert werden. Hierfür entsteht in Ellrich ein digitales Stellwerk. Alle Bahnübergänge der Strecke müssen wie auch die Signale und Weichen an die neue Technik angepasst werden. Dies soll bis zum Sommer geschehen.