Bauarbeiten auf der A38: Anschlussstelle muss gesperrt werden

Die Baustellen-Verkehrsschilder werden zurzeit wieder häufiger an der Autobahn benötigt (Symbolbild).

Bleicherode. A 38 wird instand gesetzt. Verkehr wird teilweise nur einspurig und eine Anschlussstelle muss gesperrt werden.

Instandsetzungsarbeiten finden am Montag, 29. November, auf der A 38 in Richtung Göttingen im Bereich der Anschlussstelle Bleicherode statt, kündigt Tino Möhring von der Autobahn GmbH des Bundes an. Geplant sei eine Tagesbaustelle.

Der Verkehr soll einstreifig an den Bauarbeiten vorbei rollen. Am Dienstag, 30. November, ist dann in Richtung Leipzig die Ausfahrt der Anschlussstelle Nordhausen-West vormittags wegen Bauarbeiten gesperrt.

Kurzfristige Arbeiten auf der A71