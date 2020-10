Bauarbeiten bei Sollstedt wirken sich auf Buslinie aus

Drei Bushaltestellen in Rehungen und Sollstedt können ab November vorübergehend nicht bedient werden.

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Sollstedt und Rehungen kommt es ab Montag, 2. November, zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 28, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. Die Haltestellen Rehungen, Rehungen/Neu Sollstedt und Sollstedt/Thomas-Müntzer-Siedlung können nicht bedient werden. „Zwischen den Haltestellen Rehungen/Wendeschleife und Sollstedt/Schule wird ein Pendelbus gemäß Baufahrplan eingesetzt“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. „An der Haltestelle Sollstedt/Schule erfolgt dann der Umstieg in die Busse von und nach Bleicherode. Wir bitten unsere Fahrgäste, sich entsprechend an den Haltestellen oder im Internet unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de, Rubrik Fahrplan zu informieren.“

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale unter Telefon: 03631 / 63 92 15.