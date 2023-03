Bauarbeiten führen zu Einschränkungen im Landkreis und der Stadt Nordhausen

Petersdorf/Schiedungen. Welche Buslinien betroffen sind und in welchem Zeitraum die Haltestellen nicht bedient werden.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es gleich zu zwei Verkehrseinschränkungen. Das betrifft vom 3. bis voraussichtlich 14. April die Stadtbuslinien E und F, so dass die Haltestelle Petersdorf Schule in dieser Zeit nicht angefahren werden kann. Ersatzhaltestellen für die jeweilige Fahrtrichtung werden an der Hauptstraße am Kindergarten eingerichtet. Eine weitere Einschränkung betrifft vom 3. bis 6. April die Regionalbuslinien 262 und 271. „Daher kann in diesem Zeitraum die Haltestelle in Schiedungen nicht bedient werden“, so Gerd Grübner von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Informationen im Stadtwerke-Servicecenter unter Telefon: 03631 / 629 170 oder unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de.