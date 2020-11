Bauarbeiten für Mobilfunkmast gehen weiter

Mitarbeiter von Bagera Bau montieren am Donnerstag die Spitze des Mobilfunkmastes an der Autobahnabfahrt Heringen bei Windehausen.

Fast zwei Jahre sind verstrichen, ohne dass sich an den ersten paar Metern des geplanten Mobilfunkmastes an der Autobahnabfahrt Heringen baulich etwas veränderte hat. Seit Donnerstag geht es jedoch auf der Baustelle bei Windehausen wieder vorwärts. Mitarbeiter der Bagera Bau GmbH montieren die Spitze des 40 Meter hohen Stahlgittermastes im Auftrag der Deutschen Funkturm GmbH. Bis Ende nächster Woche soll der Mast dann aufgebaut sein. Anschließend werde dieser für die Deutsche Telekom in Betrieb genommen und perspektivisch auch für andere Mobilfunkanbieter. Ziel sei es, die Versorgung in Heringen und entlang der Autobahn 38 auf drei bis vier Kilometer zu verbessern. Aktuell stellt ein provisorischer Mast wenige Meter daneben den Empfang sicher.