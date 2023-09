Bauarbeiten in Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen sind vor dem Abschluss

Nordhausen. In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen wird derzeit fleißig gebaut. Am Donnerstag wird eine Asphaltschicht auf die Straße aufgetragen.

Die Bauarbeiten in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen stehen kurz vor dem Abschluss. Nach Aussagen von Subunternehmer Marcus Wüstemann werde am Donnerstag noch eine Schicht Asphalt auf die Straße aufgetragen. Seit Ende März wird diese saniert und die Brücke über die Zorge erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro, davon sind 877.500 Euro Fördermittel des Freistaates Thüringen. Bis in den Oktober sollen die Bauarbeiten laufen.