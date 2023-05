Bauarbeiten in Harztor führen zu Einschränkungen im ÖPNV

Bushaltestellen-Schilder stehen am Freitag, 24. Juli 2020, an einem Container auf dem Gelände der Stadtwerke in Nordhausen (Thüringen).

Ilfeld. Was die Baustelle für Regionalbusse in Harztor bedeutet und wo die Ersatzhaltestellen bis wann eingerichtet sind.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es in Ilfeld vom 15. bis voraussichtlich 17. Mai auf der Regionalbuslinie 23 zu Einschränkungen. „In diesem Zeitraum kommt es an der Haltestelle Ilfeld/Schule und Ilfeld Kreuzung zu Behinderungen. Die Haltestelle Ilfeld/Schule kann an diesen Tagen nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird auf den Parkflächen vor der Firma Eurohunt (Kurze Straße) eingerichtet. Die Haltestelle Ilfeld/Kreuzung kann um 7.11 Uhr und 18.36 Uhr in Richtung Niedersachswerfen nicht bedient werden. Die Haltestelle wird zur Ersatzhaltestelle Ilfeld/Schule verlegt“, informiert Marco Weißkopf, stellvertretender Verkehrsmeister bei den Verkehrsbetrieben Nordhausen.

Nähere Informationen gibt es auch unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de.