Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe können ab Samstag die Haltestelle in Rüxleben vorübergehend nicht mehr anfahren. (Symbolbild)

Bauarbeiten in Kleinfurra mit Auswirkungen auf den Busverkehr

Kleinfurra. Warum der Regionalbus ab Samstag die Haltestelle in Rüxleben nicht mehr erreichen kann.

Aufgrund von Bauarbeiten in Kleinfurra kommt es ab Samstag, 19. Juni, bis voraussichtlich 29. Juni zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 291, kündigt Franziska Bernsdorf, Sprecherin der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, an. Der Bahnüberweg auf der Landesstraße zwischen Rüxleber Zoll und Hain muss saniert werden. Der Übergang ist in der Zeit voll gesperrt. Deshalb kann der Regionalbus die Haltestelle Rüxleben/Ort nicht bedienen. „Wir bitten unsere Fahrgäste, die Haltestelle Rüxleben/Schellenberg zu nutzen“, erklärt Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter gern unter Telefon: 03631 / 629 170. Das Servicecenter hat von 8.30 bis 12.30 sowie 13.15 bis 17 Uhr geöffnet.