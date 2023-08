Bauarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen in Nordhausen (Symbolbild).

Bauarbeiten in Nordhausen behindern zwei Stadtbuslinien

Nordhausen. Wie sich eine Baustelle in Nordhausen auf den Busverkehr auswirkt. Vor allem Salza ist betroffen.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es ab Montag, 21. August, bis Dienstag, 31. Oktober, zu Behinderungen auf zwei Stadtbuslinien, berichtet Franziska Bernsdorf, Sprecherin der Nordhäuser Verkehrsbetriebe. „Die Haltestellen Salza/Bahnhof und Salza/Birkenweg können in Richtung Pferdemarkt auf der Linie A nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. Auf der Linie E werden in Richtung Rottleberode die Haltestellen Salza/Ecke Schurzfell, Salza/Schurzfell und Salza/Zuckerweg nicht angefahren. Als Ersatz dienen in beiden Fällen die Haltestellen Salza/Karl-Liebknecht-Platz und Nordhausen/Lessing-Schule.

