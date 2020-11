Bauarbeiten in Sundhausen ruhen

Bis voraussichtlich 19. November müssen die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Nordhäuser Ortsteil Sundhausen ruhen. Darüber informiert Stadtsprecher Lutz Fischer am Mittwoch. Grund hierfür sind Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes aus dem Kyffhäuserkreis, das für die bauausführende Firma aus Artern zuständig ist.

Derzeit laufen in der Carlsburger Straße bis zur Festhalle sowie in der Uthleber Straße die Erneuerung von 870 Meter Schmutzwasserleitung, 990 Meter Trinkwasserleitung, 390 Meter Rohrgraben für die Gasleitung und 650 Meter Kabelgraben. Hinzu kommen rund 1000 Quadratmeter Straßenbau. Die Bauunterbrechung habe aktuell keine Auswirkungen auf den Zeitplan der Baustelle, die voraussichtlich in der Carlsburger Straße bis 15. November und in der Uthleber Straße bis 31. Dezember läuft.