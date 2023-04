Bauarbeiten wirken sich in der Landgemeinde Bleicherode auf den Busverkehr aus

Wipperdorf. Warum in Wipperdorf im Landkreis Nordhausen nicht alle Bushaltestellen angefahren werden können. Wie lange die Fahrgäste mit Behinderungen rechnen müssen.

Aufgrund von Bauarbeiten in der Sondershäuser Straße in Wipperdorf kommt es ab dem 2. Mai bis voraussichtlich 23. Dezember auf den Regionalbuslinien zu Behinderungen. „Die Haltestelle in der Sondershäuser Straße kann in dem genannten Zeitraum in Richtung Nohra nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, die Haltestelle an der Kreuzung zu nutzen“, informiert Marco Weißkopf, von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Nähere Informationen gibt es auch unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de.