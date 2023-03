Baubeginn in Nordhausen: Ein Altstadt-Quartier verändert sich

Nordhausen. Warum eine weitere Vollsperrung in Nordhausen notwendig ist und eine Ampel auf Dauergrün stehen soll.

Bauarbeiten in der Wiedigsburg beginnen am Montag, 6. März. So kommt es zu einer Vollsperrung zwischen Rosengasse und Herder-Gymnasium, kündigt die Stadtverwaltung an. Das ganze Quartier wird umgebaut, der Kanal erneuert und verschiedene Leitungen der Versorgungsträger neu verlegt. Für die Anwohner der Rosengasse steht eine Ampel im Altendorf, diese zeigt grundsätzlich Dauergrün. Nur nach Bedarf aus der Rosengasse schaltet sie auf Rot.

Das Gymnasium kann nur von der Hohensteiner Straße aus angefahren werden. Ein Wenden in der Rosengasse ist nicht möglich. Auch Fußgänger können aus Gründen der Sicherheit die Baustelle nicht passieren. Sie werden über die Elisabethstraße umgeleitet.