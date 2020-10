30 Wohnungen lässt die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) derzeit im Gumpetal bauen. Der geplante Mietpreis von acht Euro pro Quadratmeter lässt den Nordhäuser AfD-Fraktionschef Jörg Prophet frotzeln: „Schöner Harzblick nur mit schönem Einkommen?“

Sodann stellt er via Pressemitteilung in den Raum, dass Einsparungen infolge der günstigen seriellen Bauweise und des Einsatzes vieler osteuropäischer Bauarbeiter den Mietpreis niedriger ausfallen lassen müssten.

SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan widerspricht: Die Kosten für einen Wohnungsneubau lägen wegen gestiegener Grundstücks- und Baupreise zwischen 2700 und 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. „Mieten für einen Neubau sind unter acht Euro pro Quadratmeter nicht rentabel.“ Im Übrigen hätte die von Prophet gewünschte Tiefgarage den Bau deutlich verteuert, was zu höheren Mieten geführt hätte. Eine Photovoltaikanlage indes sei sehr wohl auf den beiden Plattenbauten vorgesehen. Die Energieversorgung Nordhausen werde diese installieren, mit positiven Folgen für die Betriebskosten und den Strompreis der Mieter.

Die AfD nimmt das Bauprojekt im Gumpetal, dessen unmittelbarer Nachbar Jörg Prophet selbst ist, zum Anlass zu fordern, die SWG solle den sozialen Wohnungsbau „wieder mehr als ihre Kernaufgabe begreifen“. Auch dies kann Inge Klaan nicht nachvollziehen. In Nordhausen gebe es ausreichend Wohnungen zu sozialverträglichen Mieten, demgegenüber könne man die Nachfrage nach hochwertigen und modernen Wohnungen im mittleren Preissegment momentan nicht ausreichend bedienen.

Die SWG müsse laut Gesellschaftsvertrag Grundbesitz in allen Rechts-und Nutzungsformen vorrangig im Bereich der Wohnungswirtschaft errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten. „Diesem Auftrag werden wir mit guten Wohnqualitäten und bezahlbaren Mieten in allen Segmenten gerecht. Das bedeutet auch, nicht nur im sozialen Wohnungsbau tätig zu sein. Wir stabilisieren das Wohnungsangebot in allen Preissegmenten und sorgen für ein moderates Mietniveau“, so Klaan. Die Durchschnittsmiete der SWG lag Ende 2019 bei 4,74 Euro – 30 Cent unter dem Thüringenschnitt.

Gern greift sie eine Äußerung des AfD-Fraktionschefs auf, der Stadtteil Salza verdiene „Mittel- und Ideeneinsatz“. Ziel müsse sein, die Auswirkungen des demografischen Wandels in ein verbindliches Quartierskonzept für Salza zu übersetzen, meint Klaan.

Untätig sei die SWG in Salza nicht gewesen: Allein in den Seniorenblock Zuckerweg 3/3a sind in den barrierefreien Umbau 1,6 Millionen Euro geflossen. In die energetische Sanierung von Blöcken in der Hardenbergstraße, dem Zuckerweg und der Bonhoefferstraße kostete 2,6 Millionen Euro. Für 2021 sind in dem Quartier weitere energetische Fassadensanierungen geplant.

Auf Unverständnis stößt bei Klaan nicht zuletzt die AfD-Kritik, SWG und Stadt würden am Stadtteil Nord „mit hohem Mitteleinsatz ständig herumplanen“, obwohl dieser „intakt“ sei. „Auch wenn Herr Prophet hier keinen Handlungsbedarf sieht: Der Stadtrat hat mit seinen Beschlüssen mehrheitlich die Voraussetzungen für diese Entwicklung geschaffen“, entgegnet die SWG-Chefin.