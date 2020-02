Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumarkt-Dieben gelingt in Ellrich die Flucht

Der Mitarbeiter eines Baumarktes am Augraben in Ellrich beobachtete am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr zwei Männer, die sich Werkzeug bereitlegten, um das dann später, ohne zu zahlen, abzuholen. Noch bevor die Polizei eintraf, konnten die Täter unerkannt entkommen, berichtete am Mittwoch die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die Täter hatten es auf einen Bohrhammer und ein Entfernungsmesser abgesehen. Einer der beiden Diebe flüchtete in Richtung Ellricher Ortskern, sein Begleiter rannte in Richtung Penny-Markt davon. Beide Männer waren etwa 1,80 Meter groß, einer schlank, der andere von kräftiger Statur. Beide waren dunkel gekleidet und trugen kurze, dunkle Haare.

In den zurückliegenden zwei Wochen kam es schon einmal zu einem ähnlichen Diebstahl, berichtete die Polizei. Auch hier hatten Unbekannte das Diebesgut zurechtgelegt und später einfach mitgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.