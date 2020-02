Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumbestand in Nordhausens Parkallee wird verjüngt

Zehn alten Kastanien in Nordhausens Parkallee wird es wohl noch in diesem Jahr an den Kragen gehen. Über die notwendigen Fällarbeiten zwischen Beethovenring und dem Parkplatz „Wildes Hölzchen“ informierten diese Woche Stadtförster Axel Axt und Grünamtsleiter Steffen Meyer. Salzeinträge durch den Winterdienst, Dieselruß und nicht zuletzt die beiden trockenen Sommer hätten den mehr als 170 Jahre alten Bäumen stark zugesetzt. Der sogenannte Brandkrustenpilz könne gar ganz plötzlich zum Absturz großer Äste führen.

„Um die Verkehrssicherheit zu wahren, empfehlen wir schnelles Handeln, bisher ist es glücklicherweise bei Sachschäden geblieben“, sagte Axt über die eigentlich recht widerstandsfähigen Bäume, die zuletzt aber immer häufiger für Probleme gesorgt hatten. Die Pflegearbeiten liegen Axt zufolge bei nunmehr 7000 Euro pro Jahr. „Unser Einkürzen ist aber auch nur Fällen auf Raten“, erläuterte er. Das Grünamt weiß allerdings um die Bedeutung der Allee: „Ich wünschte, all unsere Stadteinfahrten würden so aussehen“, erklärte Meyer über diese zwischen 1825 und 1850 angelegte, dreireihige Allee, der er eine „hohe städtebauliche Bedeutung als raumbildprägende grüne Achse“ bescheinigte. Einst als Crimderöder Allee schon beliebte Strecke für Flaneure und Ausflügler will die Stadt dies auch kommenden Generationen ermöglichen: Und so baten Meyer und Axt das Gremium um seinen Segen für eine Verjüngung der Baumreihe. Im September sollen die Ersatzpflanzungen ausgeschrieben werden. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von rund 40.000 Euro, die bereits die Anwuchspflege einschließen. Die Maßnahme wäre nicht erste und nicht die letzte Verjüngung der Parkallee: Schon im Herbst 2018 waren zwischen Altendorf und Beethovenring 13 ältere Bäume durch 22 neue ersetzt worden. Ein dritter Bauabschnitt soll laut Axel Axt die Strecke zwischen Wanderparkplatz und Albert-Kuntz-Sportpark verjüngen. Danach gehe es nördlich vom Stadion weiter. Von den insgesamt 120 Bäumen auf der gesamten Streckenlänge gelten nur noch 16 Bäume als gesund bis leicht geschädigt, an den übrigen wurden höhere Schadstufen festgestellt.