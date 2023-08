Sie wollen, dass wieder Ruhe in ihre Straße einzieht: Sven König, Achim König, Egon Thume, Jutta Winze und Gudrun König (von links).

Baustelle im Landkreis Nordhausen verzögert sich: Ampelanlage beim neuen Autohof kann nicht in Betrieb genommen werden

Werther. An einer Kreuzung nahe des neuen Autohofs im Landkreis Nordhausen wird der Verkehr derzeit nur durch eine mobile Ampelanlage geregelt. Das sorgt in einem nahe gelegenen Dorf für Frust.

Noch immer können die Anwohner des Mühlwegs in Werther nicht auf eine Entspannung der Verkehrssituation in ihrer Straße hoffen. Es gibt Probleme auf der Baustelle im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3080 mit der Landesstraße 1036 und der Kreisstraße 4.

An den Straßenbauarbeiten liegt es nicht. Die sind nach Auskunft von Claus Schneemann vom zuständigen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Sorgen bereitet die Ampelanlage. „Leider sind wichtige Bauteile für die Inbetriebnahme der Ampelanlage noch nicht ausgeliefert worden“, führt der Sachbereichsleiter weiter aus. Der Verkehr wird dort derzeit durch eine mobile Ampelanlage geregelt. Weil viele Verkehrsteilnehmer aus Werther kommend nicht an dieser Ampel warten wollen, nutzen sie den Mühlweg als Abkürzung. Zum Ärger der Anrainer passieren sie diesen oftmals mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die mobile Ampelanlage bleibt bis zum 8. September stehen

Schon mehrfach traten die Anwohner an verschiedene Ansprechpartner heran, machten auf ihre Situation aufmerksam und forderten Hilfe. Inzwischen hat sich auch etwas getan. Vonseiten des Gewerbegebiets her wurde ein Pfahl errichtet, an dem ein Verkehrsschild angebracht werden soll, dass darauf hinweist, dass die Durchfahrt verboten ist. Auf der anderen Seite fehlt der Hinweis. Spätestens mit dem Ende der Bauarbeiten werden die Probleme aufhören, ließ Bürgermeister Manfred Handke (SPD) zu dem Thema verlauten.

Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende Juli abgeschlossen sein. Dann wurde seitens des TLBV als neues Datum die letzte Sommerferienwoche benannt. Laut Claus Schneemann bleibt die mobile Ampelanlage nun bis zum 8. September stehen. Wann die neue Ampelanlage in Betrieb genommen werden kann, vermag er nicht zu sagen.