Baustelle Oberstadt: Verkehrsbetriebe Nordhausen wollen Millionen in neue Gleise investieren

Der Oberstadt stehen baulich turbulente Jahre bevor. Einen Vorgeschmack auf drei größere Projekte gewährt der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 der Verkehrsbetriebe Nordhausen. Demnach summieren sich die geplanten Investitionen für die Jahre 2021 bis 2025 auf rund 23,2 Millionen Euro. Ein großer Teil davon dürfte in geplante Erneuerungen mehrerer Gleisanlagen fließen.

Mittwochabend soll darüber im Stadtrat befunden werden, in zwei Wochen dann im Kreistag. Genehmigen beide Gremien dem kommunalen Unternehmen seine Finanzplanungen, könnten kommendes Jahr unter anderem die Gleise in der Dr.-Robert-Koch-Straße bis zur Wendeschleife am Klinikum Baustelle werden. Die sollen grunderneuert werden, erzählt Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Thorsten Schwarz.

Eigentlich war das schon dieses Jahr geplant. Doch dann kam Corona. „Durch die 1000-Meter-Bannmeile um das Krankenhaus konnten wir nicht beginnen“, sagt Schwarz. Auch nach Aufhebung des Sperrbereichs für Erdarbeiten, der eine Evakuierung des Klinikums in Pandemiezeiten verhindern sollte, habe man aus Vorsicht vor einer zweiten Welle vom Bau Abstand genommen. „Eine Risikobewertung der Firma Tauber und der aktuelle zweite Lockdown haben uns darin noch bestätigt“, bilanziert Schwarz. Gestatten es Stadtrat und Kreistag, wollen die Verkehrsbetriebe stattdessen 2021 rund 750.000 Euro verbauen.

Ebenfalls im Plan für kommendes Jahr steht die Erneuerung des Gleisdreiecks Töpfertor. Gemeint sind die Gleisanlagen, die sich zwischen der Spiegelstraße gen Norden bis an den Beginn der Stolberger Straße (Höhe Barbier) und gen Osten bis hin Höhe der Kreuzapotheke am Bebelplatz erstrecken. Der Geschäftsführer rechnet hier mit einem Finanzbedarf von rund 1,4 Millionen Euro. Nötig werde das Projekt, weil Weichen einen deutlich höheren Verschleiß haben als gerade Gleisteile. „Und hier sind sechs Weichen verbaut“, erläutert Schwarz.

Weichen der Straßenbahngleisesind in die Jahre gekommen

Dass hier schon frühzeitig im neuen Jahr gebaut wird, ist unwahrscheinlich. Bisher fehle den angemeldeten Fördergeldern die entsprechende Zusage. „Erst wenn wir die haben, können wir die Aufträge auslösen, mit denen die benötigten Weichenteile überhaupt erst gebaut werden. So sehen es die Investitionsrichtlinien vor“, sagt Schwarz. Er rechnet daher mit einem Bau ab Jahresende.

Das wohl ambitionierteste Projekt war ebenfalls ein Jahr früher geplant: die Gleisrunderneuerung in der gesamten Stolberger Straße. Doch das derzeit mit 5 Millionen Euro hohen Baukosten prognostizierte Vorhaben würde kommendes Jahr mit einer Baumaßnahme des Rathauses in der Riemannstraße kollidieren. Auf einer Länge von rund 380 Metern, zwischen Wallrothstraße und Alexander-Puschkin-Straße, wollen sich hier mehrere Versorger wie der Wasserverband und Energieversorger an der grundhaften Sanierung der Straße beteiligen. Gescheitert war eine Sanierung der Stecke schon in diesem Jahr, weil der Finanzansatz der Stadt Teil der durch die Haushaltssperre blockierten Investitionsgelder war. „Um nicht den gesamten Verkehr aus Richtung Norden auf den Beethovenring und von dort aus auf die schon überlastete Bochumer Straße zu drängen, wollen wir die Stolberger Straße nicht parallel zur Riemannstraße angehen“, sagt Schwarz.

Nötig wird der Eingriff in der Stolberger Straße bis Höhe Bachstraße, weil sich die Gleise allmählich im Vergleich zum Straßenbelag heben oder senken. Letztmals seien die Anlagen in den frühen 90er-Jahren saniert worden.

Aufwendig wird das Vorhaben nicht nur wegen der Länge, sondern auch wegen drei Haltestellen (Stolberger Straße, Wilhelm-Neblung-Straße, Alexander-Puschkin-Straße) mit jeweils zwei Bahnsteigen. Die sollen barrierefrei umgestaltet werden. Das Berggleis gen Norden müsse dafür an den Gehweg verlegt werden. Das Aufeinandertreffen von Autofahrern mit Ein- und Aussteigenden aus der Tram dürfte damit der Vergangenheit angehören. „Doch dadurch ist auch ein tieferer Eingriff in den Untergrund nötig“, erklärt Schwarz. Zudem, so heißt es aus dem Rathaus, wollen sich Versorger wie die Telekom oder die Stadtentwässerung am Straßenausbau beteiligen. Auch Gehwege sollen erneuert werden.

Von einer „Hausnummer“ spricht Schwarz angesichts der drei Baumaßnahmen. Was sie für Straßenbahnnutzer in Sachen Takt bedeuten, könne aber noch nicht genau gesagt werden. Das Umleitungs- und Schienenersatzverkehrskonzept werde erst noch erarbeitet. „Aber die meisten unserer Straßenbahnfahrer haben auch einen Bus-Führerschein, um auf solche Fälle zu reagieren“, macht er deutlich, dass man diesen neuen Situationen Herr werde.