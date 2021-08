Baustelle wirkt sich auf Nordhäuser Stadtbuslinie aus

Rottleberode. Arbeiten in Rottleberode bereiten den Verkehrsbetrieben Probleme.

Aufgrund von Bauarbeiten in Rottleberode kommt es vom 1. bis 3. September auf der Stadtbuslinie E zu Behinderungen, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. In dieser Zeit könne die Haltestelle am Chausseehaus nicht bedient werden. Fahrgäste würden gebeten, die Zugverbindung zwischen Nordhausen und Berga zu nutzen. Ab Berga wäre dann der Umstieg zur Linie 450 der VGS-Verkehrsgesellschaft Südharz mbH nach Rottleberode möglich.

Die Bushaltestelle in Stempeda könne Anfang September ebenfalls nicht bedient werden. Die Verkehrsbetriebe bitten ihre Fahrgäste, die Haltestelle in der Rodishainer Straße zu nutzen.

Für Fragen: Stadtwerke-Servicecenter unter Tel.: 03631 / 629170