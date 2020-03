Die Grimmelallee in Nordhausen wird ab 17. Februar zwischen Heinrich-Zille-Straße und Grimmel voll für den Verkehr gesperrt.

Baustellen im Südharz

Die Grimmelallee in Nordhausen ist seit 17. Februar zwischen Heinrich-Zille-Straße und Grimmel bis zum 30. Juni wegen des grundhaften Straßenausbaus voll für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bochumer Straße.

Die Vater-Jahn-Straße in Niedersachswerfen bleibt bis Ende April wegen der Sanierung des Kanals voll gesperrt.

Die Sangerhäuser Straße in Nordhausen ist bis Ende März zwischen Turnhalle und Marienweg wegen Straßenbaus und des Verlegens der Fernwärmeleitungen voll gesperrt.

Der Aueblick in Nordhausen bleibt an der Ecke zur Stolberger Straße bis August wegen der Sanierung eines Wohnblocks gesperrt.

In Woffleben sind die Schulstraße, Siedlung und Bahnhofstraße wegen Kanalbaus bis Jahresende voll gesperrt.

Wegen Kanalbauarbeiten ist die Rüdigsdorfer Straße in Nordhausen bis Ende Juni halbseitig gesperrt.

In Ellrich sind die Salzstraße und die Johann-Sebastian-Bach-Straße vom 4. März bis Ende August gesperrt, der Verkehr wird über Werna umgeleitet.

In Bleicherode ist der Goetheweg am 3. und 4. März wegen Arbeiten an einem Gasanschluss voll gesperrt.

In Görsbach ist die Beethovenstraße noch bis Ende März voll gesperrt.

In Werther ist die Siedlung noch bis 6. März wegen einer Havarie am Wasserkanal nicht befahrbar.

In Stempeda ist der Planweg vom 2. bis 6. März voll gesperrt.

Voll gesperrt ist in Nordhausen die Bet-Shemesh-Straße 58 noch bis 11. März.

Quellen: Stadt Nordhausen

und Landratsamt