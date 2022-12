Baustellen im Südharz von Nordhausen bis Ellrich

Noch bis 19. Dezember dauern die Bauarbeiten in der Grimmelallee an.

Nordhausen. Die wichtigsten aktuellen Verkehrsbehinderungen im Landkreis Nordhausen im Überblick.

Die Grundsanierung der Grimmelallee dauert bis 19. Dezember, umgeleitet wird über die Bochumer Straße. Zur gleichen Zeit wird auch die Fahrbahndecke an der Europakreuzung erneuert, weshalb die Einfahrt in die Altstadt von dort nicht möglich ist.

Die Riemannstraße ist zwischen der Alexander-Puschkin- und der Wilhelm-Nebelung-Straße für den Verkehr weiter voll gesperrt.

Wegen des Weihnachtsmarkts sind Lutherplatz, Markt und Nikolaiplatz bis 20. Dezember für den fließenden Verkehr gesperrt.

Auch in dieser Woche müssen Autofahrer mit Sperrungen am Gleisdreieck Töpferstraße/Bebelplatz leben.

Die Straße An der Salza ist bis 16. Dezember wegen einer Oberflächensanierung voll gesperrt.

Der Neue Weg ist noch bis 9. Dezember an der Kreuzung mit Dr.-Külz-Straße, Waisenstraße und Pfaffengasse voll gesperrt.

Die Straße zwischen Buchholz und Stempeda ist bis 20. Dezember voll gesperrt, weil an der Ibergtalsperre in Stempeda eine Brücke saniert wird. Die Umleitung führt über Berga.

Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten in Niedersachswerfen ist die Geschwister-Scholl-Straße bis Jahresende gesperrt – damit auch der direkte Weg nach Harzungen und Neustadt. Die Umleitung führt über Ilfeld und Osterode.

Die Schachtarbeiten für den Kanalbau in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Auleben sollen bis zum 23. Dezember dauern.

Die Bauarbeiten in der Johannes-Kleinspehn-Straße in Bleicherode sollen bis zum 8. Dezember dauern, die Straße bleibt so lange gesperrt.

Wegen Kanalbaus in Ellrich sind bis Jahresende Mehler- und Scharffestraße sowie die AWG-Siedlung gesperrt.