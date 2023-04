Baustellenchaos: Stadt Nordhausen richtet Kurzzeitparkplätze ein

Nordhausen. Anlieger der Riemannstraße können quasi um die Ecke parken. Auch Ausnahmegenehmigungen wurden erteilt.

Was ist dem Bürger zuzumuten, wenn dessen Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt sind? Diese Frage stellt sich derzeit in der Nordhäuser Riemannstraße. Dort wird die Straße grundhaft saniert, was zur Folge hat, dass die Anlieger mit ihren Fahrzeugen nicht auf ihre Grundstücke kommen.

Das Besondere im Fall Riemannstraße ist die ungewöhnliche Dauer der Baustelle. Diese wurde Anfang März eingerichtet und soll voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Das ist für die Anwohner entschieden zu lang.

Gibt es eine rechtliche Handhabe, dagegen vorzugehen? „Das ist ein schwieriges Feld“, sagt der Nordhäuser Verkehrsexperte und Rechtsanwalt Steffen Boikat. Derartige Einschränkungen seien auf ein notwendiges Maß zu beschränken und müssten zumutbar sein. „Nur wenn jemand fahrlässig oder willkürlich handelt, können Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden“, erklärt Boikat. Seines Wissens nach gibt es aber keinen Präzedenzfall für eine solche Situation.

Allerdings könnte die Stadtverwaltung den Anliegern entgegenkommen, indem sie zum Beispiel temporäre Parkberechtigungen in der näheren Umgebung einräumt, wo die Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen können.

„Wie auch bereits im ersten Bauabschnitt der Riemannstraße im Jahr 2022 wurde bereits vor Baubeginn im März 2023 über diverse Lösungen für die Anwohner nachgedacht“, sagt die Nordhäuser Pressesprecherin Franziska Mühlhause. Dabei hätten sich auch Vermieter und Wohnungsverwalter an die Verkehrsbehörde gewandt, um im Vorfeld ihren Bedarf anzuzeigen.

Über Lösungen nachgedacht und auch gefunden

„Nach Prüfung durch die Verkehrsbehörde wurde in Abstimmung mit dem Tiefbauamt entschieden, den betroffenen Anwohnern Ausnahmegenehmigungen für das Bewohnerparkgebiet „KOL“ (Käthe-Kollwitz-Straße, Spiegelstraße und Richard-Wagner-Straße) zu erteilen“, erläutert die Pressesprecherin.

„Weiterhin wurden in der vergangenen Woche noch drei Kurzzeitparkplätze für die Dauer von 30 Minuten in der Köllingstraße eingerichtet, so dass die Anwohner zum Beliefern ihrer Grundstücke möglichst nah heranfahren können und ihren Einkauf nicht über große Strecken tragen müssen“, so Mühlhause weiter. Die Stadt habe also auf die schwierige Situation in der Oberstadt reagiert.