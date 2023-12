Bayern-Trikot und Schal für guten Zweck versteigert

Nordhausen Der Sportverein FSG Salza unterstützt das Hospiz Am Stadtpark mit einer Spendenaktion. Dazu werden ein Trikot und ein Schal des FC Bayern München mit Unterschriften von Thomas Müller und Manuel Neuer versteigert.

In der kommenden Woche will die FSG 99 Salza eine Spendenaktion für das Hospiz am Stadtpark ins Leben rufen. „Wir werden Montag oder Dienstag einen Link freischalten, über den wir ein Bayern-Trikot mit der Unterschrift von Thomas Müller sowie einen Bayern-Schal mit der Unterschrift von Manuel Neuer versteigern werden“, sagt FSG-Präsident Frank Kirchhoff. Diese Aktion ist ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit des Sportvereins mit dem Nordhäuser Seniorenwerk als Träger des Hospizes.

Denn das Seniorenwerk und die FSG 99 Salza möchten gemeinsam interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, über den Fußballsport ihre Gesundheit und Kompetenzen im Bereich des Zusammenspiels und Zusammenarbeit auf und neben dem Spielfeld zu stärken.

Deshalb geht das Seniorenwerk in Person von Geschäftsführer Christian Döring auf Initiative des Präsidenten der FSG 99 Salza, Frank Kirchhoff, eine Kooperation im Bereich Sponsoring mit dem Sportverein ein. „Für alle Beteiligten ist es eine Herzenssache, dem Sportverein und hier insbesondere für den Nachwuchsbereich als Förderer zu helfen und eine Möglichkeit zum Mannschaftssport zu bieten“, sagt Christian Döring. red