Beanke Juch will erste Bürgermeisterin in Werther werden

Es verspricht, spannend zu werden am 25. April. Dann wird in Werther ein neuer Bürgermeister gewählt. Oder eine Bürgermeisterin. Denn am Dienstag wurde bekannt, dass sich mit Beanke Juch (CDU) eine Frau als dritter Kandidat um den Posten bewerben wird. „Ich gebe meine Bewerbung am Mittwoch ab“, sagt die 46-Jährige, die den Kindergarten „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen leitet und in Werther aufgewachsen ist und lebt.