Bedrohte Turteltaube: Vortrag zum Vogel des Jahres

Wer kennt nicht den Spruch: Sie turteln wie die Täubchen. Doch sehen kann man die kleinste der heimischen Wildtauben, die Turteltaube, in unserer Landschaft nur noch selten.

Die Vorkommen sind nicht nur hier zurückgegangen, erklärt Peter Höhn vom Verein Nordhäuser Ornithologen. Auch deutschland- und europaweit seien die Bestände deutlich rückläufig. Herbizide vernichten ihre Nahrungspflanzen und oft fehlt es an Wasserflächen und Sträuchern zum Nisten.

„Wenn dieser Trend anhalten sollte, wäre die Art in 10 bis 15 Jahren aus unserer Landschaft verschwunden. In Deutschland ist der Brutbestand auf etwa 35.000 Brutpaare geschrumpft, in Europa sind es etwa 4-5 Millionen Paare“, erläutert Höhns. „Leider sind es zu oft die gleichen Gründe und Ursachen, die dazu führen, dass eine Vogelart zum Vogel des Jahres gewählt wird. Hier spielen der Verlust an Lebensraum durch die intensive Landwirtschaft und die massenhafte Bejagung in den südeuropäischen Ländern eine sehr negative Rolle.“

Diese und weitere Informationen werden in einem Vortrag am Montag, 13. Januar, ab 19 Uhr im Vereinshaus „Thomas Mann“ vorgestellt, veranstaltet vom Verein Nordhäuser Ornithologen. Der Vorsitzende des Vereins referiert, der Eintritt ist frei.