Begeisterung für Politik wecken

Eine Kick-off-Veranstaltung mit dem Ziel, Jugendliche für eine politische Beteiligung zu begeistern, ist für den 3. März geplant. Wie der für Sollstedt und die Landgemeinde zuständige Jugendkoordinator Rico Erben weiter mitteilt, ist um 15.30 Uhr Beginn im Verwaltungsgebäude II des Rathauses. Eine weitere Veranstaltung ist für den 8. März ab 14 Uhr im Bleicheröder Freizeittreff angesetzt. „Die Jugendlichen sollen sich selbst für ein Beteiligungsformat entscheiden“, spricht sich Erben dafür aus, nicht einfach das Ziel eines Kinder- und Jugendparlaments auszugeben.

Seine Vorgängerin im Amt Jana Kleinewalther-Müller, seit vorigem Juli auch Landgemeinderatsmitglied für die CDU, gibt ihm Recht: „Wir brauchen zunächst ein niederschwelliges Angebot“, freut sie sich auf das erste Treffen am 3. März. Ebenso wie Robert Henning (Linke) und Pascal Pohl (CDU) will auch sie von ihren Erfahrungen in der aktiven Politik berichten.

Jugendkoordinator Erben erhielt in der jüngsten Landgemeinderatssitzung Lob aus Friedrichsthal, vom mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam eine Bushaltestelle bunt bemalt werden soll. Auch der Mörbacher Ortschef Kay Wagner sprach von einer „guten Zusammenarbeit“. Einziges Problem des Jugendklubs in seinem Dorf sei eine unzureichende Heizung. Rostek versprach eine Lösung des Problems.