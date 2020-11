Mit einem Online-Angebot unterstützen die Stiftung Jugend forscht und der Verein Corona School junge Talente in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) bei der Erarbeitung eigener Projekte insbesondere während der Coronavirus-Pandemie.

Das neue 1:1-Projektcoaching auf www.corona-school.de soll Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, selbst erfolgreich zu forschen, ihre Ideen zu verwirklichen und mit einem eigenen MINT-Projekt am Wettbewerb „Jugend forscht“ beziehungsweise „Schüler experimentieren“ teilzunehmen. Damit reagieren die Initiatoren auf die aktuelle Situation während der Pandemie, in der viele MINT-Lehrkräfte infolge erhöhter Arbeitsbelastung nicht die erforderlichen Kapazitäten für die Betreuung von Projekten und Wettbewerbsarbeiten haben.

Bei dem digitalen 1:1-Projektcoaching werden Jungforscher mit ehrenamtlichen Helfern für eine persönliche Unterstützung vernetzt. Interessierte können sich kostenlos auf der Corona School-Website registrieren.