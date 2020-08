Begrenzte Ticketkontingente für Brockenzug

Ab nächstem Montag, dem 24. August schränken die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ihren Ticketverkauf für alle Brockenfahrten ein. Dies ist dem Coronavirus-Infektionsschutz geschuldet. Zwar werden auch weiterhin alle Züge laut Fahrplan rollen, sind Fahrkarten zum Brocken in allen Verkaufsstellen erhältlich. Doch wurde der Onlineverkauf vorerst eingestellt.

Brockentickets können nur noch am Reisetag selbst und für eine vorher festzulegende Bergfahrt erworben werden. Die HSB führen Ticketkontingente für Wernigerode, Drei Annen Hohne und Schierke ein. „Hierdurch starten alle in Wernigerode beginnenden Brockenzüge zwar mit freien Sitzplätzen, diese werden aber jeweils für in Drei Annen Hohne und Schierke verkauften Ticketkontingente freigehalten“, betont HSB-Sprecher Dirk Bahnsen. Mit den neuen Regelungen sollen überfüllte Züge vermieden und der Infektionsschutz weiter erhöht werden.