Behinderungen auf Regionalbuslinie 24 um Sülzhayn

Sülzhayn. Eine Veranstaltung am Samstag in Sülzhayn macht einige Änderungen nötig. Der Überblick.

Wegen einer Veranstaltung in Sülzhayn kommt es am Samstag,10. Oktober, auf der Regionalbuslinie 24 zu Behinderungen. Darüber informierten am Dienstag die Nordhäuser Verkehrsbetriebe. „Die Haltestellen Sülzhayn/Waldpark und Sülzhayn/Sonnenfels können an diesem Tag nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, die Haltestelle Sülzhayn/Kirche zu nutzen“, erklärt Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631/639 215.