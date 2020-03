Bei Tag der offenen Tür in Bleicherode ist Improvisationstalent gefragt

Etwas Bauchschmerzen hatte Thomas Gaßmann, Leiter des Schiller-Gymnasiums vor dem Tag der offenen Tür am Samstag schon. Aber das lag nicht am Corona-Virus, sondern an der derzeitigen baulichen Situation der Bildungseinrichtung. „Da wir im Moment keine Aula zur Verfügung haben, mussten wir die Eröffnung in der Turnhalle durchführen.“

Auch sonst war in der Vorbereitung sehr viel Improvisationstalent bei den Kollegen und Schülern gefragt. „Zum Beispiel hat der Chor an unterschiedlichen Stellen geprobt. Auch konnten wir dieses Mal leider kaum Schülerarbeiten zeigen, da diese eingelagert sind“, so der Schulleiter.

Am Samstagmittag zeigt sich Thomas Gaßmann erleichtert: „Ich bin erstaunt, dass es doch so gut angenommen wurde. Die Empore in der Turnhalle zur Eröffnung war voll und in allen Schulteilen herrschte ein reger Besuch, auch wenn die Interessierten durch die halbe Stadt mussten.“ Das wichtigste Ziel, dass die zukünftigen Schüler und ihre Familien Fragen klären konnten sowie das Team des Schillergymnasiums kennenlernen, sei auf jeden Fall erreicht worden.

Viele unbekannte Gesichter warteten auf die Besucher. Denn mehrere neue Lehrer fanden den Weg nach ihrer Ausbildung nach Bleicherode – für Gaßmann ein Beweis für die hohe Qualität der Schule.

Insgesamt zeigt er sich zufrieden auch mit der Gesamtsituation. Trotz Sanierung des Haupthauses und dem damit verbundenen teilweisen Umzug in das ehemalige Förderzentrum laufe die gesamte Organisation sehr gut. „Wir haben zwar weniger Räume und kaum Ausweichmöglichkeiten, aber es funktioniert für die Umstände alles gut. Unsere insgesamt 360 Schüler aus 40 Ortsteilen haben keinerlei Einschränkungen, was das Lernen betrifft“, betont der Schulleiter. Auch die Lärmbelästigung halte sich in Grenzen. Wobei man ja schon an einiges gewöhnt sei: Zwei Jahre lang wurde bereits am Gymnasium gebaut.