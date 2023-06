Ein 35-jähriger Beifahrer ist bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Nordhausen verletzt worden. (Symbolbild)

Beifahrer verletzt: Straßenbahn und Pkw stoßen in Nordhausen zusammen

Nordhausen. Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Nordhausen eine Straßenbahn übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Beifahrer verletzt.

Ein Auto ist am Donnerstagmorgen in Nordhausen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der 35 Jahre alte Beifahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Nordhausen mitteilte.

Den Angaben zufolge wollte der 43-jährige Autofahrer die Schienen an der Conrad-Fromann-Straße überqueren und übersah dabei die Straßenbahn. Laut Polizei blieben sowohl der Autofahrer als auch die Menschen in der Straßenbahn unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. dpa

