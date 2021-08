Konzert der Capella Juventa in der Kirche von Ilfeld unter Leitung von Kirchenmusikerin Christine Heimrich

Beifallsstürme für Capella Juventa in Ilfeld

Ilfeld. Das Jugendorchester hat in Ilfeld längst Kultstatus erreicht.

Ohne Zugabe wurde die Capella Juventa am Samstag nicht entlassen: Mit dem letzten von fünf Konzerten ihrer Sommertour begeisterten die jungen Musiker unter Leitung von Christine Heimrich rund 100 Zuhörer in der Ilfelder Kirche. Die jungen Musiker zeigten enorm viel Freude am gemeinsamen Musizieren, ihr Programm faszinierte durch enorme Vielfalt.