Beim Löschen einer brennenden Hecke in Nordhausen verletzt

Ca. 10 Meter Hecke gingen am Mittag in Nordhausen in Flammen auf. Eine Frau wollte mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten. Dabei setzte sie die Hecke in Brand.

Bei dem Versuch, die Flammen mit einem Pulverlöscher zu ersticken, verletzte sich ein Ersthelfer leicht und musste medizinisch versorgt werden. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich.