Beim Lügen erwischt - Polizisten erstatten Anzeige

Lügen haben kurze Beine. Das musste am Montagabend auch ein 35-jähriger Mann aus dem Harz erfahren.

Polizisten stoppten ihn in seinem Auto kurz vor 22 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Niedersachswerfen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann musste laut Polizei mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht seinen richtigen Namen angegeben hatte und die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten.

Eine Überprüfung der korrekten Personalien ergab, dass der Autofahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten erstatteten Anzeige und stellten die Kennzeichen am Auto sicher.