Beliebtes Hobby im Kreis Nordhausen: Imker planen neuen Anfängerkurs

Eine Honigbiene sammelt Nektar im Park Hohenrode in Nordhausen. (Archivbild)

Südharz Auf dem Weg zum ersten eigenen leckeren Honig: Fachleute vermitteln im Kreis Nordhausen ihr Fachwissen allen Neulingen.

Die Imkerei wird immer beliebter im Kreis Nordhausen. Etliche Südharzer betreiben dieses besondere Hobby. Am Sonnabend, 20. Januar, beginnt in der Gaststätte „Sachswerfer Handwagen“ in Niedersachswerfen ein neuer Anfängerkurs für Imker.

„Bei einer Teilnehmeranmeldung bis Heiligabend gibt es einen Frühbucherrabatt“, berichtet Thomas Soszynski von der Südharzer Imkergemeinschaft. Der 40 Stunden umfassende Kurs kostet bis dahin 150 Euro, danach zehn Euro mehr. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist der Kurs kostenfrei.

Am einfachsten sei die Anmeldung im Internet unter dem Link www.t1p.de/imkerkurs2024, meint Soszynski. Dort finden alle Interessierten die wichtigsten Informationen zum Ablauf und Inhalt des Kurses. „Wir freuen uns aber auch über jeden Besuch auf unserem Facebook-Account“, betont Soszynski. Für Rückfragen ist der Vorstand des regionalen Vereins auch unter der E-Mail-Adresse: suedharzerimkergemeinschaft@mail.de erreichbar.

„Auf schmuckem Papier ausgedruckt oder nett verpackt, eignet sich die Anmeldung wunderbar als Weihnachtsgeschenk“, empfiehlt Soszynski. Die Kursgebühr beinhaltet die ausführliche Schulungsmappe und Info-Broschüren.