Benachbarte Grundschulen kooperieren künftig im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Kreistag weist den Weg zu zwei Zusammenschlüssen von Südharzer Grundschulen. Die beiden Nordhäuser Gymnasien bleiben ohne Vorgabe ihrer maximalen Klassenanzahl.

Die staatlichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises sollen zukunftssicher sein. Landrat Matthias Jendricke (SPD) sieht auf diesem Weg ein besonders hohes Hindernis – den Lehrermangel. Deshalb strebt die Kreisverwaltung Kooperationen der Grundschulen von Niedersachswerfen und Ilfeld sowie von Sollstedt und Niedergebra an. Auch der Plan, dass die beiden Nordhäuser Gymnasien in Zukunft maximal nur vierzügig geführt werden sollen, habe unter anderem diesen Hintergrund.

Dementsprechend will der Landkreis seinen Schulnetzplan fortschreiben. Im Kreistag löst das Vorhaben eine Debatte aus.

Bereits zur Einwohnerfragestunde nutzt Andreas Trump, Direktor des Herder-Gymnasiums, die Gelegenheit, seine Sicht der Dinge zu schildern. Er würde sich gern die Möglichkeit bewahren, mehr als nur vier Klassen pro Jahrgang bilden zu dürfen. Die Herder-Schule habe weder einen Lehrermangel noch Kapazitätsprobleme, betont er. Trump hätte sich eine bessere Kommunikation des Landratsamtes gewünscht. Und er sei überzeugt davon, dass ein gewisser Wettbewerb unter den Schulen nützlich ist.

Die geplanten Zusammenschlüsse der Grundschulen Niedersachswerfen und Ilfeld sowie Sollstedt und Niedergebra bezeichnet CDU-Fraktionschef René Fullmann als „den richtigen Weg“. Auch Heike Umbach (Linke) hält diese Kooperationen für „sinnvoll“. Aber sie befürchtet: Dem Dorf Niedergebra könnte der Verlust seiner Schule drohen. Ihr Vorschlag: Im Beschluss soll stehen, dass der Schulstandort Niedergebra vorerst erhalten bleibt. Mehrheitlich spricht sich der Kreistag dafür aus.

Zu den Gymnasien meint Fullmann: Der Zeitpunkt für diese Entscheidung sei zu früh. Der Landkreis sollte erst die Schüler-Anmeldungen 2023 abwarten. Kai Liebig von der Südharzer Bürgerliste sieht ebenfalls keinen Zeitdruck. Der Sophienhofer meint zudem: Der Landkreis sollte nicht in das Wahlrecht der Eltern eingreifen, indem er die Anzahl der Klassen eines Gymnasiums reglementiert.

Bürgerliste und CDU beantragen, die Passage zu den beiden Nordhäuser Gymnasien im Beschlusstext ersatzlos zu streichen. Der Kreistag folgt diesem Vorschlag. Nur der Landrat stimmt dagegen.

Als schließlich über die veränderte Beschlussvorlage zur Fortschreibung der Schulnetzplanung abgestimmt wird, ist das Votum eindeutig. Abgesehen von einer einzigen Enthaltung sind alle Kreistagsmitglieder dafür.