Benefizveranstaltungen für die Hochwasseropfer in der Goldenen Aue 

Heringen Ein Chorkonzert in Heringen und ein Lichtergottesdienst in Bleicherode sind für den 7. Januar geplant.

Am 7. Januar um 17 Uhr singen etliche Chöre der Region in Heringen in der St.-Michaelis-Kirche gemeinsam für die Opfer des Hochwassers in der Goldenen Aue. Neben Karíbu, dem Gospelchor des Kirchenkreises, werden „Gospel Generations“ aus Ilfeld mit Kreiskantorin Christine Heimrich und das Nordhäuser Frauenquintett dabei sein, zudem der Heringer Kirchenchor und „Rhythmus 22“ mit Sängerinnen und Sängern aus Görsbach, Urbach, Leimbach und Bösenrode.

„Die Idee zu diesem Benefizkonzert entstand bereits am 25. Dezember, initiiert von einer Karíbu-Sängerin mit familiären Kontakten nach Windehausen, die somit ganz nah am Geschehen ist“, erzählt die Leiterin von Karíbu, Kantorin Viola Kremzow. Am Abend des 26. Dezember hatten sich knapp 40 Chormitglieder bereiterklärt mitzumachen.

Lichter-Gottesdienst in Bleicherode

Zeitgleich, am 7. Januar um 17 Uhr, feiert Bleicherode in der St.-Marien-Kirche den regionalen Lichter-Gottesdienst. Das bedeutet traditionell viel Musik in einer mit Kerzen erleuchteten Kirche. Der Gemeindekirchenrat hat nun kurzfristig beschlossen, dass die Kollekte dieses Gottesdienstes ebenfalls für die Opfer des Hochwassers der Goldenen Aue gespendet werden soll. „Das ist ein wunderbares und wichtiges Zeichen der Solidarität“, meint dessen Vorsitzender Christoph Maletz. Somit gehen die Spenden beider Veranstaltungen auf das Spendenkonto der Stadt Heringen für die Opfer des Hochwassers.

Spendenkonto der Stadt Heringen: Kreissparkasse Nordhausen, DE40 8205 4052 0305 0376 68, Empfänger: Stadt Heringen Helme, Verwendungszweck: Flutopfer.